POL-NE: Einbrüche im Rhein-Kreis Neuss

Neuss / Kaarst / Dormagen / Korschenbroich (ots)

Am Pinienweg in Neuss hebelten Unbekannte am Freitag (23.02.), zwischen circa 18:15 Uhr und 21:30 Uhr, in einem Mehrfamilienhaus an zwei Wohnungen die Balkontür auf. In der jeweiligen Wohnung wurden mehrere Zimmer durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Ebenfalls am Freitag, zwischen 07:50 Uhr und 17:20 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Raitz-von-Frenz-Straße in Kaarst. An einer Tür sowie an einem Fenster konnten Hebelmarken festgestellt werden. Es wurden sämtliche Räumlichkeiten durchwühlt. Auch hier ist es Gegenstand der Ermittlungen, ob etwas entwendet wurde.

Am Korallenweg in Kaarst hingegen entwendeten mutmaßliche Tatverdächtige Schmuck und Bargeld aus einem Einfamilienhaus. Die Unbekannten hebelten am Samstag (24.02.), zwischen 17:00 Uhr und 20:50 Uhr, eine Terrassentür auf und durchwühlten mehrere Schränke.

An der Bahnhofstraße in Dormagen wurden in der Zeit von Freitag (23.02.), 15:30 Uhr, bis Sonntag (25.02.), 14:15 Uhr, diverse Räumlichkeiten in einem Einfamilienhaus durchwühlt. An einer Terrassentür und einem Fenster befanden sich Hebelmarken. Nach ersten Erkenntnissen wurde Nichts entwendet.

Schmuck wurde aus einem Einfamilienhaus an der Bruchstraße in Korschenbroich in der Zeit von Samstag (24.02.), 16:50 Uhr, bis Sonntag (25.02.), 08:30 Uhr, entwendet. Die mutmaßlichen Tatverdächtigen hebelten ein Fenster auf und durchwühlten das Haus.

Ebenso versuchten Unbekannte an der Bruchstraße in ein weiteres Haus einzudringen - dabei wurde eine Jalousie an einer Terrassentür beschädigt. Die mutmaßlichen Tatverdächtigen gelangten jedoch nicht in das Haus. Der versuchte Einbruch kann auf Samstag, zwischen 18:00 Uhr und 20:00 Uhr, datiert werden.

An der Rheydter Straße in Korschenbroich kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. In der Zeit von Donnerstag (22.02.), 10:00 Uhr, bis Sonntag (25.02.), circa 14:30 Uhr, beschädigten Unbekannte ein Fenster und durchwühlten mehrere Schubladen. Nach ersten Erkenntnissen wurde Nichts entwendet.

An der Königsberger Straße in Korschenbroich gelangten mutmaßliche Tatverdächtige in der Zeit von Samstag, 18:30 Uhr, bis Sonntag, 14:30 Uhr über ein Fenster in ein Einfamilienhaus. Nach ersten Ermittlungen wurde Bargeld sowie Schmuck entwendet.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02131 3000 entgegen.

Die Polizei rät: Haben Sie beim Einbruchschutz insbesondere auch Ihre Fenster im Blick - vor allem, wenn diese leicht erreichbar sind. Ein nicht ausreichend gesichertes Fenster oder die Terrassen- bzw. Balkontür ist mit einem einfachen Werkzeug schnell aufgehebelt. Die Fachberater der Kripo zeigen Ihnen, worauf es bei einer effektiven Sicherung ankommt. Vereinbaren Sie einen Termin zur persönlichen Beratung unter Telefon 02131 300-0.

