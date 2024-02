Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Falsche Handwerker verschaffen sich Zutritt in Wohnung

Neuss (ots)

Eine Abwasserleitung sei bei Bauarbeiten im Nachbarhaus beschädigt worden, nun wolle er nachsehen, ob auch in ihrer Wohnung Leitungen in Mitleidenschaft gezogen worden seien. Das zumindest behauptete ein Mann, der am Mittwoch, gegen 11:45 Uhr, auf der Wolkerstraße an der Wohnungstür einer 77-jährigen Neusserin klingelte. Die Dame ließ den Mann, der sich als Mitarbeiter der Stadtwerke ausgab, in ihre Wohnung. Der Unbekannte forderte sie auf, in der Küche die Schränke zu öffnen und auszuräumen. Währenddessen telefonierte er unentwegt. Als der Mann die Wohnung wieder verließ, fiel der 77-Jährigen ihr durchwühltes Schlafzimmer auf. Augenscheinlich hat sich eine weitere Person Zutritt zur Wohnung verschafft, während die Dame abgelenkt wurde.

Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen.

Der vermeintliche Handwerker kann wie folgt beschrieben werden: etwa 165 bis 170 Zentimeter groß, kräftige Statur und dunkle Kleidung. Ein Zeuge sah den gleichen Mann kurz nach dem Vorfall im Treppenhaus mit einem weiteren Mann, der "schick" gekleidet gewesen sein soll und einen Aktenordner dabeigehabt habe.

Wer Hinweise zu den Personen geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 3000 beim Kriminalkommissariat 12 der Polizei zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell