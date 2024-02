Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannter überfällt Kiosk

Grevenbroich (ots)

Ein bewaffneter Mann hat am Mittwochabend (21.02.), gegen 19:00 Uhr, einen Kiosk an der Straße "An der Zuckerfabrik" in Wevelinghoven überfallen. Kurz vor Ladenschluss betrat der Maskierte das Ladenlokal und bedrohte das Verkaufspersonal mit einem Messer.

Dann trat der Unbekannte hinter die Theke und griff in die geöffneten Kassen. Nachdem er einen mittleren dreistelligen Geldbetrag erbeutet hatte, flüchtete er zu Fuß über den Parkplatz eines Baumarkts in unbekannte Richtung.

Täterbeschreibung:

männlich, etwa 25 bis 30 Jahre alt, circa 180 Zentimeter groß, schlanke Statur, sprach deutsch mit osteuropäischem Akzent, schwarze Bekleidung, schwarzer Kapuzenpullover, schwarze Handschuhe Sein Gesicht hatte der Mann mit einer schwarzen Skimaske oder Skibrille verdeckt. Bei der Bewaffnung soll es sich um eine Art Küchenmesser mit einer Klingenlänge von ungefähr fünf bis sieben Zentimetern gehandelt haben.

Das Verkaufspersonal, eine 52 Jahre alte Frau und ein 34 Jahre alter Mann, kamen mit dem Schrecken davon.

Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben bislang ohne Erfolg.

Zeugen, die Hinweise auf die beschriebene Person geben können oder die an der Tatörtlichkeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 24 in Grevenbroich zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell