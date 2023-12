POL-MI: Unbekannte brechen in Wohnhäuser ein

Minden, Porta Westfalica (ots) - Bisher unbekannte Täter drangen in der Zeit Freitag, 14 Uhr bis Samstag, 9.50 Uhr in ein Wohnhaus in der Mindener Finkenstraße ein. Dazu verschafften sich die Kriminellen in Abwesenheit der Bewohner gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Schließlich entfernten sie sich unter anderem mit Schmuck und Uhren vom Tatort. Außerdem kam es am ...

mehr