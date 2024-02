POL-NE: Zeugen gesucht: wer kann Hinweise zur Kollision zwischen Sattelzug und Straßenbahn geben?

Grevenbroich (ots) - Einen schwarzen Skoda Oktavia Kombi mit dem Kennzeichen D-AD 7516 haben Unbekannte am Dienstag (20.02.), in der Zeit von 18:45 bis 22:00 Uhr, an der Bergheimer Straße in Laach gestohlen. Den Wagen hatte sein Besitzer auf einem Parkplatz am Berufsbildungszentrum Grevenbroich abgestellt und war dann zum Sport gegangen. Die Diebe hatten den Autoschlüssel in einer Umkleidekabine aus der Jackentasche des ...

