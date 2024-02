Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Diebe stehlen schwarzen Skoda Oktavia Kombi

Grevenbroich (ots)

Einen schwarzen Skoda Oktavia Kombi mit dem Kennzeichen D-AD 7516 haben Unbekannte am Dienstag (20.02.), in der Zeit von 18:45 bis 22:00 Uhr, an der Bergheimer Straße in Laach gestohlen.

Den Wagen hatte sein Besitzer auf einem Parkplatz am Berufsbildungszentrum Grevenbroich abgestellt und war dann zum Sport gegangen. Die Diebe hatten den Autoschlüssel in einer Umkleidekabine aus der Jackentasche des Mannes gefischt und waren davongefahren.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder die Hinweise auf den Verbleib des Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell