Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Schülerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt - wer hat den Unfall beobachtet?

Neuss (ots)

Ein 11-jähriges Mädchen aus Neuss beabsichtigte am Freitag (16.02.), gegen 07:20 Uhr, die Straße "Am Alten Bach" im Bereich der Bushaltestelle "Am Linckhof" zu überqueren. Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein blauer Bus aus Richtung Ortskern Allerheiligen kommend in Fahrtrichtung der S-Bahnstation Allerheiligen. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Bus im Bereich der oben genannten Bushaltestelle an einem haltenden Bus vorbei und touchierte dabei das Mädchen, das gerade die Straße in Richtung Grundschule queren wollte. Der Busfahrer, nach Angaben des Mädchens ein älterer Mann, setzte seine Fahrt fort.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat das Unfallgeschehen beobachtet und kann sachdienliche Angaben machen? Zeugen sowie der unfallbeteiligte Busfahrer werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02131 3000 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell