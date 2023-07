Ulm (ots) - Ein 50-Jähriger meldete gegen 8 Uhr den Brand. In einem ehemaligen Gasthaus in der Schulstraße bemerkte er Rauch und sah Flammen. Die Feuerwehr Eislingen rückte mit 32 Personen aus und löschte das Feuer. Der Anrufer, der zuvor in dem Gebäude schlief, erlitt leichte Verletzungen durch den Rauch. ...

