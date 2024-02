POL-NE: Die Polizei fragt: Wem gehört dieser Schmuck?

Grevenbroich (ots) - Ein bewaffneter Mann hat am Mittwochabend (21.02.), gegen 19:00 Uhr, einen Kiosk an der Straße "An der Zuckerfabrik" in Wevelinghoven überfallen. Kurz vor Ladenschluss betrat der Maskierte das Ladenlokal und bedrohte das Verkaufspersonal mit einem Messer. Dann trat der Unbekannte hinter die Theke und griff in die geöffneten Kassen. Nachdem er einen mittleren dreistelligen Geldbetrag erbeutet hatte, ...

