Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Pkw entwendet - Zeugen gesucht

Neuss (ots)

In der Nacht von Donnerstag (22.02.), 21:00 Uhr, auf Freitag (23.02.), 07:15 Uhr, wurde in Neuss auf der Einsteinstraße ein Auto gestohlen.

Der schwarze Lexus in Sportausführung, mit dem amtlichen Kennzeichen D-GF138, stand am Fahrbahnrand geparkt. Auffällig sind die rote Lederinnenausstattung sowie Beschädigungen am linken vorderen Radkasten.

In der Straße konnten im oben genannten Zeitraum zwei männliche Personen, eine mit blonden kurzen Haaren, die andere mit dunklen kurzen Haaren, dabei beobachtet werden, wie sie die Straße rauf und runter gingen und sich hinter Fahrzeugen versteckten, sobald ein Fahrzeug die Straße befuhr. Einer der beiden Männer trug eine Jacke mit einem Pelzkragen. Ob die Männer mit dem Diebstahl des schwarzen Lexus in Verbindung gebracht werden können, ist Bestandteil der Ermittlungen, die beim Kriminalkommissariat 14 geführt werden.

Wer kann Hinweise auf den Verbleib des Fahrzeugs geben oder hat etwas Verdächtiges beobachtet?

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

