Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Autofahrer kommt mit Pkw von der Fahrbahn ab, drei Insassen verletzt

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Löffingen;]

Am 24.01.2024, gegen 20:00 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Autofahrer die Dittishauser Straße von der Innenstadt kommend in Richtung Kreisverkehr. Nach momentanem Stand der Ermittlungen verlor der junge Fahrzeuglenker aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte im Anschluss gegen einen Betonpfeiler der B31-Unterführung. Der Verunfallte sowie die beiden 20- und 24-jährigen Mitfahrer zogen sich Verletzungen zu und mussten durch die hinzugezogenen Rettungsdienste in umliegende Kliniken verbracht werden. Am Pkw des Verursachers entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 6.000 Euro.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet evtl. Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer 07651 93360 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell