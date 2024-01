POL-FR: Unbekannte schlagen Glasscheibe ein

Freiburg (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 24.01.2024 kam es im Bereich Mooswald in Freiburg zu mehreren versuchten Einbrüchen in Verkaufsgeschäfte. So hatten Unbekannte die Schaufensterscheibe einer Bäckerei, einer Apotheke und eines Döner-Imbiss in der Elsässer Straße, sowie eines Frisörgeschäftes in der Hofackerstraße und die eines ...

