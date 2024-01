Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Mehrere versuchte Einbrüche in Ladengeschäfte - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 24.01.2024 kam es im Bereich Mooswald in Freiburg zu mehreren versuchten Einbrüchen in Verkaufsgeschäfte.

So hatten Unbekannte die Schaufensterscheibe einer Bäckerei, einer Apotheke und eines Döner-Imbiss in der Elsässer Straße, sowie eines Frisörgeschäftes in der Hofackerstraße und die eines Fahrradgeschäftes in der Ensisheimer Straße jeweils mit einem Stein eingeworfen.

Lediglich ins Fahrradgeschäft konnte sich die Täterschaft Zugang verschaffen und einen geringen Bargeldbestand, sowie ein Fahrrad entwenden.

Aufgrund der räumlichen und zeitlichen Nähe ist davon auszugehen, dass es sich hierbei um dieselben Täter gehandelt haben dürfte.

Der Polizeiposten Weststadt (Tel.: 0761-8978780) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die in dieser Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise geben können.

Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Freiburg-Nord (Tel.: 0761-882-4221) rund um die Uhr entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell