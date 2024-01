Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg im Breisgau: Tatverdächtiger Ladendieb direkt in Haft

Freiburg (ots)

Der Ladendetektiv eines Baumarkts in der Basler Straße in Freiburg-Haslach hat am Montagmittag, 22. Januar 2024, einen 49-jährigen Mann beim Diebstahl erwischt. Dieser soll nach derzeitigen Erkenntnissen gegen 12.30 Uhr Werkzeug in seine Jackentasche gesteckt und den Kassenbereich passiert haben, ohne die Ware zu bezahlen.

Bei der anschließenden Anzeigenaufnahme durch die Polizei wurde festgestellt, dass gegen den Mann bereits ein offener Haftbefehl, unter anderem wegen Diebstahls, vorlag.

Beim Tatverdächtigen handelt es sich um einen bosnischen Staatsangehörigen. Er wurde danach direkt in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

