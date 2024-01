POL-FR: Unbekannter versprüht Feuerlöschmittel im Treppenhaus

Bad Krozingen (ots) - Bereits am 20.01. gegen 16:30 Uhr kam es auf der Biengener Allee in Bad Krozingen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem 8-jährigen Kind, wodurch das Kind eine Prellung erlitt. Die Unfallverursacherin befuhr den Kreisverkehr in der Biengener Allee auf Höhe des Müller-Markts und übersah vermutlich beim Verlassen des Kreisverkehrs das Kind, welches gerade den Fußgängerüberweg in ...

mehr