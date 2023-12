POL-COE: Nottuln, Schapdetten/ Brandserie: Polizei hat keine Hinweise auf einen Täter

Coesfeld (ots) - Gleich drei Anzeigen hat die Polizei am Donnerstag (7.12.) wegen Diebstählen aus Autos in Ascheberg aufgenommen. In allen Fällen haben Unbekannte Scheiben an den Autos eingeschlagen und Geldbörsen bzw. eine Handtasche aus den Autos gestohlen. Die Tatzeit liegt in der Nacht zum Donnerstag. In einem Fall hat eine Kamera im Zeitraum von 4.15 bis 4.40 Uhr eine verdächtige männliche Person aufgenommen. ...

