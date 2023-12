Coesfeld (ots) - Drei Unbekannte sind am Mittwoch (06.12.23) in das Büro eines Autohauses an der Straße Maykamp eingebrochen. Zwischen 6.15 Uhr und 6.25 Uhr hebelten die Täter eine Türe auf. Sie entwendeten Bargeld und flüchteten in einem schwarzen SUV. Dieser stand mit der Front in Richtung Höpinger Straße. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld ...

