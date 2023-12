POL-COE: Rosendahl, Darfeld, Maykamp/ Einbruch in Büro

Coesfeld (ots) - In der Nacht auf Mittwoch (06.12.23) sind Unbekannte in ein Objekt in Havixbeck eingebrochen, bei einem weiteren blieb es beim Versuch. In der Bauerschaft Poppenbeck gelang es Unbekannten nicht, das Fenster einer Gaststätte aufzuhebeln. Tatzeit war zwischen 22 Uhr am Dienstag (05.12.23) und 9 Uhr am Mittwoch (06.12.23). Gegen 5.50 Uhr zeichnete eine Kamera drei unbekannte Personen auf, die sich am ...

mehr