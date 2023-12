Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg/Mehrere Autos aufgebrochen - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Gleich drei Anzeigen hat die Polizei am Donnerstag (7.12.) wegen Diebstählen aus Autos in Ascheberg aufgenommen. In allen Fällen haben Unbekannte Scheiben an den Autos eingeschlagen und Geldbörsen bzw. eine Handtasche aus den Autos gestohlen. Die Tatzeit liegt in der Nacht zum Donnerstag. In einem Fall hat eine Kamera im Zeitraum von 4.15 bis 4.40 Uhr eine verdächtige männliche Person aufgenommen. Der Unbekannte war ca. 175 cm groß, trug eine Jacke mit Reflektoren und führte einen schwarzen Rucksack mit. Die Tatorte liegen in der Gartenstraße und in der Bispingheide. Teilweise konnten die Geldbörsen und auch die Handtasche im nahen Umfeld aufgefunden werden. Gestohlen wurde das Bargeld und die Bankkarten. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930. Die Polizei weist noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass das Auto kein Safe ist. Geldbörsen, Handtaschen und ähnliche Taschen haben in einem Auto bei einer längeren Abwesenheit nichts zu suchen. Dies gilt sowohl an der Wohnanschrift als auch auf öffentlichen Parkplätzen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell