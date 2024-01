POL-FR: Aufbruch von Opferstock

Freiburg (ots) - Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald [Gemeinde Titisee-Neustadt;] Am 24.01.24, in der Zeit zwischen 08.00 Uhr und 08.30 Uhr versprühte eine bislang noch unbekannte Person den Inhalt eines Feuerlöschers im Treppenhaus eines Wohn-/Geschäftshauses in der Titiseestraße. Hierdurch entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden. Das Polizeirevier in Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet ...

