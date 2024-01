POL-FR: Fehler beim Ausparken; Unfallflucht

Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 24. Januar 2024, gegen 12.40 Uhr brach auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Sulzburger Straße in Freiburg-Weingarten ein Feuer aus. Die Feuerwehr konnte das Feuer sehr schnell löschen und somit eine weitere Ausbreitung verhindern. Die Brandursache ist derzeit noch ungeklärt. Personen wurden nach derzeitigem Kenntnisstand nicht verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ...

