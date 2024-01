Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl - Zeugen gesucht

Partenheim (ots)

Am Freitag, den 19.01.2024 gegen 20:45 Uhr kam es in der Raiffeisenstraße 12 in Partenheim zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus. Während sich die Bewohnerin des Anwesens im Obergeschoss aufhielt, wurde sie durch mehrere Schlaggeräusche aufmerksam. Beim Versuch diese zu lokalisieren, stellte sie im Erdgeschoss fest, dass unbekannte Täter versucht hatten die Terrassentür aufzuhebeln. Die Terrassentür wurde hierdurch beschädigt, ein Einstieg der unbekannten Täter misslang. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben kann oder Beobachtungen machen konnte, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06731 911 0 bei der Polizeiinspektion Alzey in Verbindung zu setzen.

