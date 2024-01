POL-PIAZ: Autofahrer missachtet die Vorfahrt-Mopedfahrer schwer verletzt

Alzey (ots) - Am Sonntag, dem 31.12.2023, um 12:30 Uhr kam es in Dautenheim zu einem versuchten Diebstahl aus einem Zigarettenautomaten mit anschließender Täterfestnahme. Ein 26-jähriger Zeuge meldete der Polizei, dass er eine männliche Person an einem Zigarettenautomaten in der Straße "Am Flutgraben" festgestellt habe, welche augenscheinlich gerade dabei sei, den ...

mehr