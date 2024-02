Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Pkw-Aufbrüche in Neuss

Neuss (ots)

In den vergangenen beiden Tagen kam es im Stadtgebiet Neuss zu mehreren Pkw- Aufbrüchen. In den überwiegenden Fällen schlugen die Diebe eine Seitenscheibe ein, um anschließend Wertgegenstände aus den geparkten Fahrzeugen zu stehlen.

In der Nacht von Sonntag (25.02.) auf Montag (26.02.) brachen Unbekannte auf diese Weise zwei Fahrzeuge auf einem Parkplatz an der Selikumer Straße auf. Aus einem der Fahrzeuge entwendeten sie Lebensmittel, aus dem anderen eine Geldbörse. In selbiger Nacht wurde aus einem Pkw auf der Hellersbergstraße eine Jacke erbeutet.

Am Montagvormittag (26.02.) musste eine 28- jährige Neusserin bei Rückkehr zu ihrem Auto feststellen, dass nicht nur die Seitenscheibe eingeschlagen war, sondern auch persönliche Gegenstände fehlten. Das Fahrzeug stand auf einem Parkplatz "Am Rennbahnpark". Ob ein Auto auf der Hammer Landstraße bei Verlassen ordnungsgemäß verschlossen wurde, ist Bestandteil der Ermittlungen. Bei der Rückkehr zu ihrem Pkw musste eine 60- jährige Frau aus Oberhausen neben einer nicht richtig verschlossenen Tür auch das Fehlen ihrer Handtasche feststellen. Aus einem Pkw auf der Annemarie-Renger-Strasse wurden ein Rucksack sowie ein Tablet gestohlen und aus einem Fahrzeug auf der Moselstraße ebenfalls ein Rucksack und eine Geldbörse.

Auf der Vereinsstraße in Holzheim verschafften sich Diebe zwar keinen Zugang ins Fahrzeuginnere, stattdessen stahlen sie die Kennzeichen eines Fahrzeugs.

In letztgenanntem Fall übernahm das Kriminalkommissariat 21 die Ermittlungen.

In allen anderen Fällen werden die Ermittlungen beim Kriminalkommissariat 14 geführt.

Es werden Tatzusammenhänge geprüft und Zeugen gesucht. Personen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges festgestellt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Das Auto ist kein Safe: Die Polizei möchte Sie dahingehend sensibilisieren, bei Verlassen Ihres Fahrzeuges keinerlei Wertgegenstände unbeaufsichtigt zurückzulassen. Achten Sie darauf, Ihr Fahrzeug ordnungsgemäß zu verschließen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell