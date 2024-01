Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Einbrecher gefasst

Offenburg (ots)

Mehreren Streifen der Polizei gelang es am frühen Dienstagmorgen in Offenburg einen Einbrecher festzunehmen. Der 38-Jährige war zuvor in der Nordstadt in eine Werkstatt eingebrochen und hatte mutmaßlich mehrere Werkzeuge entwendet und diese zum Abtransport im umliegenden Bereich abgelegt. Er konnte widerstandslos am Tatort festgenommen werden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. /ag

