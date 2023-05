Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand auf einem Balkon in Dranske/Rügen

Insel Rügen (ots)

Am 06.05.2023, gegen 01:45 Uhr meldete die Rettungsleitstelle Vorpommern-Rügen einen Brand auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses in Dranske. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte der Polizei war der Brand bereits durch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Dranske gelöscht. Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer auf dem Balkon einer Mietwohnung im Erdgeschoss aus. Die alleinlebende, deutsche Mieterin ( 63 Jahre) und ihr Sohn (46 Jahre) schliefen zu der Zeit in der Wohnung. Sie konnten diese unverletzt verlassen. Die Wohnung ist durch den Brand vorerst unbewohnbar. Es entstand ein Sachschaden von ca. 10.000EUR. Personen sind nicht verletzt worden. Die anderen Mieter konnten, nach vorübergehender Evakuierung, in ihre Wohnungen zurückkehren. Da von einer vorsätzlichen Brandstiftung auszugehen ist, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bitte Zeugen, welche Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben oder andere Hinweise geben können, sich telefonisch im Polizeirevier Sassnitz unter der Telefonnummer 0383923070, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache www.polizei.mvnet.de zu melden. Im Auftrag Ina Gransow Polizeihauptkommissarin Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführerin vom Dienst

