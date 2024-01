Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau, Freistett - Vorfahrt missachtet

Rheinau, Freistett (ots)

Ein 17-jähriger Rollerfahrer war am Montagnachmittag auf der L75 von Freistett kommend in nördliche Richtung unterwegs. Kurz nach dem Ortausgang bog ein 65 Jahre alter Opel-Fahrer nach bisherigen Erkenntnissen auf die Landstraße ein und soll hierbei die Vorfahrt des Jugendlichen missachtet haben. Im Zuge der anschließenden Kollision stürzte der Zweiradlenker und wurde leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 5.000 Euro.

