Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Wertsachen aus Handschuhfach gestohlen, gibt es Zeugen?

Kehl (ots)

Ein bislang Unbekannter hat am Sonntag innerhalb von nur 30 Minuten auf noch ungeklärte Weise den Schließmechanismus eines in der Schulstraße abgestellten Fiat Panda überwunden und aus dem Wageninnern einen Geldbeutel sowie ein Smartphone gestohlen. Obwohl das Diebesgut im Handschuhfach des Autos deponiert war, fiel es nun ungewollt in die falschen Hände. Die Polizei weist deshalb darauf hin, dass Fahrzeuge keine geeigneten Aufbewahrungsorte von Wertsachen oder persönlichen Dokumenten sind. Diebe kennen alle Verstecke! Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Autoaufbruch verdächtige Beobachtungen gemacht haben, setzen sich bitte unter der Rufnummer: 07851 893-0 mit den Ermittlern des Polizeireviers Kehl in Verbindung.

/wo

