ZOLL-E: Staatsanwaltschaft Wuppertal - Zollfahndung Essen heben illegale Shisha-Tabak Produktion in Remscheid aus - 3 Festnahmen - 700 kg illegaler Wasserpfeifentabak

Remscheid / Essen / Wuppertal (ots)

In der Nacht auf den 31. Oktober 2023 stellte die Polizei Wuppertal im Rahmen eines Schwerpunkteinsatzes Verkehr in einem mit drei Personen besetzten Kleintransporter Materialien zur Herstellung von Shisha-Tabak fest. Durch die zuständige Staatsanwaltschaft Wuppertal wurde die Durchsuchung für eine Lagerhalle in Remscheid angeordnet. Durch die Polizei wurde vor Ort eine größere Menge Tabak festgestellt.

Umgehend wurden das zuständige Zollfahndungsamt Essen informiert und übernahm die Ermittlungen.

Seit dem heutigen Morgen durchsuchen Kräfte des Zollfahndungsamtes Essen, Dienstsitz Köln, die Halle in Remscheid. In der etwa 150 qm großen Halle stellten die Zollfahnder*innen eine illegale Produktion von Shisha-Tabak fest. Insgesamt wurden ca. 700 kg illegaler gefälschter Wasserpfeifentabak, Vormaterialien sowie Equipment zur Herstellung von Wasserpfeifentabak sichergestellt.

Die drei Verdächtigen aus dem Kleintransporter, zwei 31 und 32 Jahre alte Syrer und ein 19-jähriger Italiener, wurden festgenommen.

Der geschätzte Steuerschaden beläuft sich auf ca. 200.000 Euro.

Die weiteren Ermittlungen führt das Zollfahndungsamt Essen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Wuppertal.

