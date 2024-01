Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Unvermittelt angegriffen, Hinweise erbeten

Rastatt (ots)

Die Hintergründe eines tätlichen Angriffs auf zwei 42 und 52 Jahre alte Männer am Sonntagabend auf dem oberen Parkdeck eines Parkhauses in der Bahnhofstraße sind noch unklar. Laut den Schilderungen der hierdurch teils Schwerverletzten sei ihnen gegen 19:30 Uhr ein Taxi auf das Parkdeck gefolgt. Dort seien neben den Insassen des Taxis auch Personen aus einem grauen VW Touran ausgestiegen. Mehrere Unbekannte hätten anschließend unvermittelt und mit einem Gegenstand auf den 42- und 52-Jährigen eingeschlagen. Der jüngere trug hierbei schwere Verletzungen davon. Die beiden Angegriffenen mussten von Kräften des Rettungsdienstes in eine Klinik gebracht werden. Hinweise zu den Tätern oder deren Personenbeschreibungen liegen bis dato nicht vor. Die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt haben die weiteren Ermittlungen übernommen. Hinweise zu den Unbekannten, dem Taxi oder des grauen VW Touran werden unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 erbeten.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell