Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau - Brand in Mehrfamilienhaus

Rheinau (ots)

In der Nacht zum Montag kam es zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Flößerstraße. Das Feuer brach im Wohnzimmer des ersten Obergeschosses aus und verbreitete sich über die Zwischendecke ins Dachgeschoss. Die alarmierte Feuerwehr brachte den Brand mit mehreren Einsatzfahrzeugen schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden von etwa 50.000 Euro. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an. Die Polizei geht, nach jetzigem Stand der Ermittlungen, nicht von einer Brandstiftung aus./vo

