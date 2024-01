Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Autofahrer gesucht, der möglicherweise bedroht wurde

Warendorf (ots)

Bereits am Mittwoch, 3.1.2024 soll es gegen 22.40 Uhr zu einer Bedrohung eines Autofahrers auf der Kreuzung Nordstraße/Sternstraße/Alleestraße in Beckum gekommen sein. Ein 34-jähriger Ahlener steht im Verdacht, eine sogenannte Anscheinswaffe auf einen Fahrzeugführer gerichtet zu haben. Zuvor soll der Ahlener die Kreuzung zu Fuß bei rot gequert haben, woraufhin der Autofahrer gehupt haben soll. Eine 19-jährige Oelderin hatte den Vorfall beobachtet und die Polizei informiert. Mit Hilfe der Personenbeschreibung konnte der Tatverdächtige während der Fahndung in der Nähe festgestellt werden. Der 34-Jährige war in Begleitung einer Frau und zweier Männer. Er hatte eine Spielzeugpistole, die mögliche Tatwaffe, dabei. Gesucht wird nun der bedrohte Autofahrer. Er wird gebeten, sich bei der Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 zu melden.

