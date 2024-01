Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Einkaufswagen aus dem Parkhaus geworfen - glücklicherweise Fußgängerin nicht getroffen

Warendorf (ots)

Am Montag, 15.1.2024 warfen Unbekannte gegen 16.40 Uhr einen Einkaufswagen vom Parkhaus am Gebrüder-Kerkmann-Platz in Ahlen. Der Einkaufswagen fiel auf den Gehweg der Industriestraße und traf glücklicherweise keine Personen. Eine etwas fünf Meter entfernt befindliche 55-jährige Fußgängerin aus Ahlen erlitt allerdings einen Schock. Wer hat die Tatverdächtigen beobachtet? Wer kann Angaben zu der Tat machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

