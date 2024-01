Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Zwei leicht verletzte Fahrzeugführer nach Verkehrsunfall - Korrektur der Unfallzeit, Ergänzung zur Pressemitteilung vom 16.01.2024, 10:04 Uhr

Warendorf (ots)

Der Verkehrsunfall ereignete sich bereits gegen 17.40 Uhr und nicht um 20.55 Uhr.

Korrigierte Nachricht:

Am Montag, 15.1.2024 ereignete sich gegen 17.40 Uhr ein Verkehrsunfall im Kreisverkehr B 475 in Warendorf. Eine 56-jährige Sassenbergerin befuhr mit ihrem Pkw die B 475 in Richtung Sassenberger Straße und fuhr in den Kreisverkehr ein. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 46-Jährigen aus Isernhagen, der sich bereits im Kreisverkehr befand. Rettungskräfte brachten die 56-Jährige und den 46-Jährigen in ein Krankenhaus, wo sie ambulant behandelt wurden. Die B 475 sowie der Kreisverkehr waren für die Zeit der Verkehrsunfallaufnahme gesperrt

