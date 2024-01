Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Blutprobe folgte auf Verkehrsunfall mit einer beschädigten Außenfassade

Warendorf (ots)

Am Montag, 15.1.2024, 15.35 Uhr rangierte ein Autofahrer auf dem Gelände einer Tankstelle auf der Straße In der Geist in Oelde und beschädigte dabei einen Teil der Außenfassade. Bei der Verkehrsunfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass der 20-Jährige unter Drogeneinfluss stehen könnte. Der Briloner gab zu, am Vorabend Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Deshalb ließen die Einsatzkräfte dem jungen Mann eine Blutprobe entnehmen und stellten seinen Führerschein sicher.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell