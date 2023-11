Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mehrere Zigarettenautomaten angegriffen

Aschenhausen/Wohlmuthausen/Bettenhausen (ots)

In der Nacht zu Donnerstag griffen nach aktuellem Erkenntnisstand mindestens vier bislang unbekannte Täter gewaltsam Zigarettenautomaten an. Zunächst versuchten die Unbekannten einen Automaten in der Straße "Am Leichelberg" in Aschenhausen zu öffnen. Als ein Zeuge den Vorfall bemerkte, fühlten sich die Täter in ihrer Tatausführung gestört und ergriffen in ihrem Auto die Flucht. An diesem Zigarettenautomat entstand lediglich Sachschaden. Später in der Nacht wurden Zigarettenautomaten in der Torgasse in Wohlmuthausen und in der Stedtlinger Straße in Bettenhausen angegriffen und gewaltsam geöffnet. Ob bei allen drei Taten die gleichen Täter agierten, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Zu Höhe des entstandenen Sach- und Entwendungsschadens liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell