Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberwolfach - Besonders schwerer Fall des Diebstahls, Zeugenaufruf

Oberwolfach (ots)

Bislang Unbekannte sollen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, zwischen 19 Uhr und 04 Uhr, gewaltsam in ein Firmengebäude in der Straße "Mitteltal" eingedrungen sein. Die verdächtigen Personen verschafften sich so offenbar Zutritt zu dem Verkaufsraum aus denen sie rund ein Dutzend hochwertige Motorsägen entwendet haben sollen. Nach bisherigen Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass die verdächtigen Personen vom Gebäude weg in Richtung Rinnsal geflohen sind und hier mit einem Fahrzeug das Diebesgutes abtransportierten. Der entstandene Sach- und Diebstahlsschaden geht in die Zehntausende. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den verdächtigen Personen oder dem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeipostens Wolfach unter 07834 8357-0 in Verbindung zu setzen. /ng

