POL-OG: Ringsheim - Bahnhofsunterführung beschmiert

Ringsheim (ots)

Drei Jugendliche stehen im Verdacht, am Sonntag die Bahnhofsunterführung in Ringsheim mit Schmierereien und teils fremdenfeindlichen Parolen versehen zu haben. Auch zwei an der Wand der Unterführung aufgemalte lebensgroße Darstellungen eines Mannes und einer Frau wurden verunstaltet. Hintergrund der Tat ist nach derzeitigem Ermittlungsstand ein persönliches Motiv zwischen den untereinander bekannten Verdächtigen und dem Geschädigten. Die Beamten des Polizeipostens Rust haben gegen die Jugendlichen entsprechende Ermittlungen eingeleitet.

