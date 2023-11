Ulm (ots) - Gegen 22.40 Uhr war der Radfahrer in der Wilhelm-Leger-Straße unterwegs. Der 43-Jährige fuhr in Richtung Erlenweg. Dabei erkannte er wohl nicht ein geparktes Fahrzeug. Denn an diesem hielten sich drei Personen auf und luden etwas in den geöffneten Kofferraum. Eine 55-Jährige wurde von dem Radfahrer ...

mehr