POL-OF: Mann in Fahrzeug überfallen: Zeugen bitte melden; 17-Jähriger ausgeraubt: Räuber-Trio zerrte ihn kurzzeitig in ein Auto; Parkrempler auf Einkaufsmarktparkplatz und mehr

1. Unfallflucht: Fahrzeug touchierte Radler: Zeugen gesucht - Offenbach

(jm) Nachdem ein 40 Jahre alter Fahrradfahrer aus Offenbach am Samstagabend bei einem Unfall an der Einmündung Untere Grenzstraße/Lämmerspieler Weg verletzt wurde, sucht die Polizei nach dem beteiligten Unfallverursacher. Nach ersten Erkenntnissen war gegen 19.25 Uhr der Unbekannte von der Unteren Grenzstraße kommend nach rechts in den Lämmerspiel Weg abgebogen. Dabei touchierte der Wagen den Radler, der daraufhin stürzte. Der Verursacher, der Fahrer eines rot-orangenen Transporters, stieg zunächst aus, half dem 40-Jährigen von der Straße und fuhr anschließend davon. Der Mann war etwa 45 Jahre alt, 1,60 Meter groß und hatte schwarze Haare. Er trug ein schwarzes T-Shirt. Der Offenbacher kam mit Verdacht auf Schlüsselbeinbruch ins Krankenhaus. Die Unfallfluchtermittler bitten nun um Hinweise zu dem Mann und seinem Fahrzeug unter der Rufnummer 06183 91155-0.

2. Mann in Fahrzeug überfallen: Zeugen bitte melden! - Dreieich/Buchschlag

(jm) Ein 18 bis 20 Jahre alter Räuber mit schlanker Statur hat am Montagnachmittag einen 44 Jahre alten Mann in seinem Fahrzeug in der Buchschlager Allee überfallen und dessen Aktentasche geraubt. Zuvor kam der Geschädigte mit einer Bahn aus Frankfurt in Buchschlag an. Daraufhin lief er kurz nach 16.30 Uhr zu seinem Auto, welches auf einem dortigen Park and Ride Parkplatz abgestellt war und stieg ein. Nach ersten Angaben trat ein etwa 1,80 Meter großer Mann mit heller Hose an den Wagen heran, öffnete die Tür und sprühte unvermittelt Reizstoff in das Gesicht des 44-Jährigen. Anschließend nahm der Täter die Aktentasche, in der sich unter anderem Bargeld befand, aus dem Fahrzeug und floh in unbekannte Richtung. Der Geschädigte musste zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Die Kriminalpolizei in Offenbach bittet nun um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

3. 17-Jähriger ausgeraubt: Räuber-Trio zerrte ihn kurzzeitig in ein Auto - Rodgau

(lei) Drei junge Männer haben am Montagabend einen 17-Jährigen ausgeraubt und dabei verletzt. Die Kripo hat bereits erste Hinweise auf deren Identität, sucht aber dennoch Zeugen des Vorfalls. Deren Erkenntnissen nach hatte das Trio den jungen Mann gegen 21.15 Uhr in Rodgau-Weiskirchen abgepasst und ihn zunächst in ein Auto gezerrt. Während der Fahrt sollen sie ihm dann die Tasche sowie ein Mobiltelefon gewaltsam abgenommen haben. An dem Parkplatz einer Schule in der Straße "Am Sportfeld", wo die Fahrt endete, schlugen die drei Täter anschließend auf den Rodgauer ein, ehe sie sich aus dem Staub machten. Das Opfer kam zur ärztlichen Versorgung anschließend in ein Krankenhaus. Was die Beschreibung der etwa 16 bis 19 Jahre alten und 1,80 Meter großen Räuber angeht, so war einer kräftig gebaut und dunkel gekleidet. Sein Komplize trug einen rot-schwarzen-Nike-Jogginganzug, hatte braune Haare und war muskulös. Der Dritte im Bunde war schmal, hatte ebenfalls braune Haare und trug dunkle Kleidung. Wer die Tat beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei den Ermittlern, die derzeit auch den Hintergründe der Tat erforschen, zu melden.

4. Parkrempler auf Einkaufsmarktparkplatz: Ganz bestimmte Zeugin bitte melden! - Rodgau

(jm) Nach einer Verkehrsunfallflucht am frühen Montagabend auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Rochusstraße sucht die Polizei den Verursacher sowie eine ganz bestimmte Zeugin, die den Vorfall beobachtet hat. Nach ersten Erkenntnissen kam die Zeugin gegen 18.30 Uhr in den Kassenbereich des Einkaufsmarktes und teilte mit, dass ein größerer dunkelgrüner Wagen mit OF-Kennzeichen ein schwarzes Auto beschädigt habe und anschließend weggefahren sei. Bei dem Verursacher soll es sich um einen Mann mit Anzug gehandelt haben. Der 35 Jahre alte Halter sowie seine Begleitung standen zufällig an der Kasse und bekamen den Vorfall mit. Anschließend stellten sie einen Schaden von etwa 1.000 Euro im hinteren linken Bereich ihres Ford Focus fest. Bisher liegen keine Personalien der Zeugin vor. Die Polizei bittet daher die Dame sowie weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 06104 6908-0 bei der Polizeistation Heusenstamm zu melden.

5. Wahlplakate beschädigt: Wer hat etwa gesehen? - Rodgau

(lei) In Dudenhofen haben Unbekannte jüngst zwei Wahlplakate beschädigt. In der Opelstraße wurde dabei eines zerrissen, im Bereich Freiherr-vom-Stein-Straße / Bleichstraße eine weiteres mit Farbe besprüht - beides festgestellt am Sonntagabend gegen 19 Uhr. Die Staatsschutzabteilung des Polizeipräsidiums Südosthessen hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise (069 8098-1234).

6. Vier Autos zerkratzt: Zeugen gesucht! - Seligenstadt

(lei) Ein Q7, ein Tiguan, ein Mokka und ein CLA - diese Autos haben Unbekannte in der Nacht zu Montag auf einem Parkplatz in der Berliner Straße 93 beschädigt. In der Zeit zwischen Sonntag, 23 Uhr und Montag, 8 Uhr hinterließen der oder die Täter mehrere Schleifspuren an den Fahrzeugen, wodurch ein Gesamtschaden von geschätzten 5.000 Euro entstand. Die Polizei in Seligenstadt bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06182 8930-0.

