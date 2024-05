Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Zwei Diebstähle in Bekleidungsgeschäft

Lippstadt (ots)

Am gestrigen Donnerstag überführte der Ladendetektiv eines Bekleidungsgeschäftes in der Lange Straße gleich drei Diebe.

In der Mittagszeit, gegen 12:45 Uhr, wurde der Ladendetektiv auf zwei jugendliche Mädchen im Alter von 16 und 17 Jahren aufmerksam als sie mit einigen Kleidungsstücken die Umkleidekabine aufsuchten. Dort entfernten die Mädchen die Sicherungen von drei Kleidern und steckten diese in ihre Handtaschen. Anschließend verließen die 16-Jährige aus Weeze und 17-jährige Rietbergerin das Geschäft. Als sie vor dem Geschäft von dem Ladendetektiv angesprochen wurden, flüchteten Beide in unterschiedliche Richtungen. Der Detektiv folgte der 17-Jährigen, da sie im Besitz der Tatbeute war. Am Bahnhof warf die Diebin die beiden Handtaschen in das Gleisbett, der Sicherheitsbeauftragte hob diese auf und nahm die Verfolgung wieder auf. Auf der Woldemei konnte der 23-Jährige die 17-jährige Moldauerin stellen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Später konnte die 16-jährige Ukrainerin durch die Polizei festgenommen werden. Die beiden Mädchen wurden schließlich den Erziehungsberechtigten übergeben.

Zu einem weiteren Diebstahl kam es am Nachmittag, gegen 15:59 Uhr. Der Ladendetektiv ertappte einen 26-jährigen Tunesier, wohnhaft in der Zentralen Unterkunftseinrichtung in Soest, beim Diebstahl einer Sonnenbrille und zwei Armbändern. Daraufhin nahm der Detektiv den Dieb mit in sein Büro. In der Tasche befanden sich neben dem Diebesgut auch ein Messer. Mit der Sichtung wurde der 26-Jährige aggressiv. Daraufhin sicherte der Detektiv den Dieb bis zum Eintreffen der Polizei. Die Polizei fertigte eine Strafanzeige. (rb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell