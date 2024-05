Möhnesee-Günne (ots) - Am gestrigen Mittwoch, in der Zeit von 13:30 bis 17 Uhr, touchierte ein unbekannter Fahrer einen grauen Audi A4 , der am Westricher Weg auf Höhe Hausnummer 8 auf dem gegenüberliegenden Parkstreifen parkte. Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02921 91000 zu melden. (rb) Rückfragenvermerk für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde ...

