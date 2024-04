Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Brand in Lagerhalle

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am heutigen Freitag (26.04.2024) kam es zu einem Brand in einer Lagerhalle in der Schönbachstraße.

Gegen 03.30 Uhr wurde der Brand festgestellt und die Polizei sowie die Feuerwehr informiert. Die Berufsfeuerwehr Augsburg löschte den Brand. Verletzt wurde nach derzeitigen Erkenntnissen niemand. Es entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Die genaue Brandursache ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Nach aktuellem Kenntnisstand liegen derzeit keine Hinweise auf ein Brandstiftungsdelikt vor.

