POL Schwaben Nord: Sachbeschädigungen an Autos

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am gestrigen Mittwochabend (24.04.2024) bedrohte ein 38-jähriger Mann einen Angestellten eines Hotels in der Halderstraße. Gegen 22.45 Uhr kam es in einem Hotel in der Halderstraße zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem 38-Jährigen und dem Hotelangestellten. Daraufhin zog der 38-Jährige ein Messer und bedrohte den Angestellten. Die Polizei konnte den 38-Jährigen noch im Hotel ...

