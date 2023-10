POL-NB: Diebstahl Wohnmobil in Greifswald

PHR Bergen (ots) - Am 28.10.2023 wurde bei der Polizei in Bergen ein Pkw Diebstahl angezeigt. Der oder die bisher unbekannten Täter gelangten vom 27.10.2023, zwischen 18:00 Uhr bis 28.10.2023, 09:00 Uhr auf das Gelände des Autohauses Abraham GmbH in der Stralsunder Chaussee und entwendeten einen PKW VW Multivan, Baujahr 2018 in der Farbe weiß. Der PKW hat schwarze Spiegelkappen hat keine amtlichen Kennzeichen am Fahrzeug.Der Gebrauchtwagen hat einen Wert von ca. 40.000 ...

