POL-SO: Unbekannter Unfallverursacher flüchtet

Soest (ots) - Am Dienstagnachmittag befuhr ein 17-jähriger Jugendlicher aus Möhnesee mit einem vierrädrigen Leichtfahrzeug gegen 16:20 Uhr die Straße "Wippringser Heide" aus Deiringsen kommend in östliche Richtung. An der Kreuzung mit der Arnsberger Straße konnte der Jugendliche sein Fahrzeug aufgrund eines möglichen, technischen Defektes nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Hier ...

mehr