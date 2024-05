Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Parkendes Fahrzeug massiv beschädigt

Lippstadt (ots)

In der Nacht des "Tanzes in den Mai", in der Zeit von 1:30 Uhr bis 9:30 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Görrestraße auf Höhe Hausnummer 33. Ein hier parkender hellgrauer Fiat 500 wurde von einem anderen Fahrzeug seitlich massiv gestreift. Es entstand ein hoher Sachschaden.

Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02941 91000 zu melden. (rb)

