POL-SO: Lippstadt - Wohnungseinbruch

Lippstadt (ots) - Am vergangenen Dienstag (30.04.) befuhr ein 24-jähriger Mann aus Erwitte mit seinen VW Golf gegen 12:20 Uhr die Hansastraße in nördliche Richtung. An der Einmündung Koggenweg beabsichtigte er, die Fahrt auf dem Koggenweg in Richtung Bundesstraße fortzusetzen. Beim Einbiegen in den Koggenweg übersah er einen 76-jähriger Mann aus Lippstadt, der mit seinem Fahrrad den Radweg der Hansastraße in ...

mehr