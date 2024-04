POL-SO: Öffentlichkeitsfahndung nach Taschendiebstahl und Computerbetrug

Rüthen (ots) - Am 26.04.24 kam es in der Zeit von 11:20-11:40 Uhr auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Lippstädter Straße in Rüthen zu einer Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden. Die 43-jährige Halterin des grauen VW Golf hat ihr Fahrzeug auf dem dortigen Parkplatz geparkt. Nach dem Einkauf konnte sie einen Schaden im vorderen linken Bereich feststellen. Ein Verursacher war zu der Zeit nicht mehr vor ...

