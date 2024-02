Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Verkehrsunfallflucht in Koblenz - Polizei sucht Zeugen

Koblenz (ots)

Ein Verkehrsteilnehmer hatte seinen grauen Skoda mit Trierer Kennzeichen am Samstag, 10.02. in den frühen Morgenstunden in der Koblenzer Straße in Höhe der Hausnummer 95 abgestellt. Als er gegen 16 Uhr zum Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Schaden am linken Außenspiegel fest. Der Verursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Koblenz unter der Rufnummer 0261-92156 300 in Verbindung zu setzen.

